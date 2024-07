Non sarà un luglio facile per i trasporti in Italia. Fin dai primi giorni del mese, infatti, ci saranno scioperi e agitazioni nei vari comparti che potranno creare problemi ai viaggiatori.

Venerdì 5 luglio si asterrà dal lavoro, dalle 13 alle 17, il personale aeroportuale di numerosi scali italiani, compresi Malpensa, Linate e Fiumicino, con conseguenti disagi per passeggeri in arrivo e partenza. A seguire, il 6 e 7 luglio, sarà la volta della protesta dei lavoratori delle ferrovie, che si asterranno dal lavoro dalle 21 di sabato 6 alle 21 di domenica 7.

Lo sciopero in questo caso è aggravato dal fatto che, essendo di sabato e domenica, non sono previste fasce orarie di garanzia.

Il 9 luglio è prevista, invece, la protesta dei taxi a Roma. Proclamata dai Cobas, se riscuoterà un’alta adesione rischia di mettere in crisi la situazione dei trasporti della Capitale.

Il 18 luglio in numerose città è stato proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale.

Infine, il 21 luglio, altro momento di difficoltà per il trasporto aereo, con uno sciopero che coinvolgerà il personale Enav di Orio al Serio e di Linate e quello di Aviapartner all’aeroporto di Bologna.