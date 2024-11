Un signore di altri tempi, con ideali forti, molto forti. Sempre pronto a battersi (per le agenzie di viaggi ) senza risparmiare energie. Questo era Carlo Bortott lo storico presidente della Fiavet Piemonte scomparso poche ora fa per un malore a 78 anni.

Bortott ha guidato per almeno un ventennio una Fiavet battagliera che, quando si sedeva ai tavoli di contrattazione, contava eccome. Nel ricordarlo con TTG Italia Mimmo Cristofaro (personaggio storico del mondo del turismo) ha voluto sottolineare che : “Carlo era un’idealista, uno che si è sempre battuto per le agenzie di viaggi. Per lunghi anni ha guidato la sua Torviaggi di Torino l’erede di Italturist. Era duro e puro”. Le sue battaglie contro l’abusivismo sono ormai un pezzo di storia delle adv piemontesi. Indimenticabili, per noi cronisti, le sue domande durante le conferenze stampa dell’aeroporto di Torino. Aveva competenza e passione per il trasporto aereo e non mancava mai di pungolare il management dello scalo di Caselle. Senza tanti giri di parole, con una passione unica.