Mario D’Arrigo era una persona perbene. Si è spento nei giorni scorsi un uomo gentile che per lunghe stagioni ha collaborato con TTG Italia dal Nordest.

Sua moglie Laura Capuzzo nel ricordarlo sui giornali lo ha definito “un grande uomo, leale e coraggioso. Come ha dimostrato negli ultimi tempi della sua malattia. Sempre cordiale e disponibile”. Mario era veramente così e non ricordo una sua parola fuori posto. Per questo ho voluto sottolineare che era una persona perbene. Una definizione forse antica, ma capace di racchiudere tante cose belle. Non ricordo di averlo mai sentito parlare male dei colleghi, sempre misurato. Era corretto e pretendeva correttezza.

Fai buon buon viaggio Mario.

Remo Vangelista

Il direttore e la redazione di TTG Italia partecipano al dolore della famiglia.