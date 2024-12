Sncf Voyages Italia sceglie Caroline Chabrol come d.g. e lancia la campagna di recruiting

Le ferrovie francesi allungano il passo sulla Penisola e scelgono Caroline Chabrol come d.g. di Sncf Voyages Italia.

La manager “si appresta a guidare Sncf Voyages Italia in un’importante fase di sviluppo del business - si legge nella nota dell’operatore ferroviario -, che vedrà il lancio di una campagna di recruiting, rivolta a tutte le figure professionali, finalizzata a rafforzare il suo team, attualmente composto da circa sessanta dipendenti”.

A questo proposito è stato appena lanciato un nuovo sito web aziendale ad hoc, creato proprio con l’obiettivo principale di attrarre nuovi talenti.

Le assunzioni saranno necessarie per consentire a Sncf l’espansione in Italia.

Caroline Chabrol commenta: “Entro a far parte della nostra filiale Svi con grande entusiasmo, consapevole dell’importanza di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell’offerta di mobilità ferroviaria in Europa e di rafforzare ulteriormente l’attrattiva del treno per i viaggi su lunga distanza”.