Non è un buon periodo per le low cost in terra spagnola. Il Ministero dei Diritti sociali, dei Consumi e dell’Agenda 2030 ha sanzionato 5 compagnie aeree per pratiche abusive.

La sanzione - secondo quanto si apprende da Hosteltur - è di 179 milioni di euro a carico, in parti divese, di Ryanair, Vueling, easyJet, Norwegian Air e Volotea. La somma più alta, pari a 107.775.777 euro, dovrà essere versata dalla low cost irlandese.

La multa arriva a un anno di distanza dall’apertura del fascicolo per pratiche abusive. A nulla sono valsi i ricorsi delle compagnie aeree. Queste possono però tentare ancora di impugnare la sanzione e presentare ricorso all’Audiencia Nacional.

Si tratta dell’ennesimo colpo sferrato alle low cost. Lo scorso maggio il Ministero dei Diritti sociali aveva comminato a easyJet, Ryanair, Volotea e Vueling una sanzione di oltre 150 milioni di euro per i costi aggiuntivi imposti ai passeggeri per i bagagli a mano e la scelta di posti vicini nel caso di viaggi in compagnia di minori o passeggeri affetti da disabilità.