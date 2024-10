Si conferma anche a settembre la crescita a doppia cifra per il traffico passeggeri negli aeroporti italiani. I dati diramati da Assaeroporti evidenziano infatti per il mese un ulteriore +10,6 per cento, per un totale di quasi 22 milioni di pax, ennesimo record per il sistema aeroportuale nazionale.

A guidare la crescita ancora una volta è stato Fiumicino, con un balzo di oltre 18 punti percentuali, mentre Malpensa resta sotto la soglia del 10 per cento. Per quanto riguarda il totale progressivo dei primi nove mesi del 2024, il movimento passeggeri sfiora adesso i 170 milioni, con un incremento di oltre 11 punti percentuali. Un balzo in avanti che coinvolge in maniera capillare tutta la Penisola, dove si registrano numerose crescite a doppia cifra.