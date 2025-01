Giornata difficile per chi viaggia lungo la Penisola in treno. Maltempo e guasti tecnici hanno mandato in tilt la circolazione ferroviaria lungo le direttrici del Centro-Sud, in particolare lungo la linea Reggio Calabria - Paola - Salerno e la linea Av che collega Firenze a Roma.

La circolazione, fa sapere il Gruppo Fs, dopo essere stata in ripresa, è attualmente ancora fortemente rallentata, e gli effetti dei disagi di questa mattina si ripercuoteranno ancora per diverse ore sulla programmazione odierna.

Tra la Calabria e la Campania, il forte maltempo ha portato alla soppressione di numerosi treni regionali; e per le prossime ore sono previste ulteriori cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni ad Alta velocità e gli Intercity.

Nel tratto tra Firenze e Roma, a causa di un guasto tecnico, i treni ad Alta velocità sono stati instradati sulla linea tradizionale e i tempi di percorrenza possono essere superiori di 60 minuti.

