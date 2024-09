Trenitalia: i nuovi Frecciarossa potranno viaggiare anche in Medio Oriente

Con i nuovi Frecciarossa 1000 si aprono ulteriori mercati potenziali per Trenitalia. Le innovazioni apportate da Hitachi, infatti, consentono ai convogli di operare anche in situazioni climatiche più estreme rispetto a quelle mediterranee, come ad esempio il Medio Oriente.

I nuovi Frecciarossa, come riporta ilsole24ore.com fanno parte di un ordine di 36 treni, con un’opzione per altri 10. I rinnovati sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria consentono ai convogli di operare anche a temperature più elevate o in presenza di monsoni, consentendo così a Trenitalia di espandere le operazioni su mercati come la Turchia o il Medio Oriente.