Trenitalia, via a ‘tap&tap’, la nuova modalità di acquisto per i treni regionali

Nè app, nè mail, nè biglietto cartaceo: parte in via sperimentale e solo sulla tratta Verona-Venezia ‘tap&tap’, il nuovo sistema di acquisto di biglietti di Trenitalia per i convogli regionali.

Con il nuovo sistema, ha spiegato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, “sarà possibile acquistare il proprio titolo di viaggio semplicemente appoggiando la propria carta di pagamento fisica o caricata sul proprio smartphone o smartwatch sulla validatrice in stazione, sia alla partenza sia all’arrivo a destinazione”. Un sistema simile, dunque, a quello già attivo su alcune metropolitane come quella di Milano o di Torino.

“Continua la rivoluzione digitale dei trasporti con il viaggio in treno contactless - ha aggiunto Zaia -, con l’obiettivo di semplificare la fruibilità del servizio rendendo l’accesso ai mezzi di trasporto più rapido, sicuro, rispettoso dell’ambiente, sia per coloro che lavorano e vivono qui, sia per le persone che vengono a scoprire le nostre splendide città”.