Non solo vacanze studio, ma anche programmi High School e stage. Crescono tutte le esperienze di formazione all’estero per Trinity ViaggiStudio, operatore specializzato nel segmento education così come nei Summer Camp in Italia, che chiude l’anno finanziario 2023/2024 con ricavi operativi pari a 24 milioni (+5,4% sull’esercizio precedente).

“L’inglese resta la lingua di riferimento per la maggior parte dei nostri iscritti - spiega Claudia Randazzo (nella foto), ceo & founder di Trinity Viaggistudio - mentre la Gran Bretagna il Paese di riferimento rispetto alle 58 destinazioni a catalogo, ma l’esperienza di studio tende a integrare sempre più esplorazione del territorio e immersione nella vita quotidiana. La cultura del viaggio viene ora percepita come parte indispensabile della formazione, contribuendo a veicolare l’attenzione su mete meno tradizionali”.