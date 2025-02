La follia e il coraggio nelle scelte di tutti i giorni, nella vita personale e, di riflesso, anche in quella imprenditoriale. Questo il filo conduttore che ha guidato la seconda edizione del TTG Day, dedicata appunto a “Il tempo del pensiero folle - Una giornata fra razionalità e irrazionalità per innovatori d’impresa”.

Un evento che ha voluto offrire qualcosa di nuovo e di diverso alla platea di manager e imprenditori del settore, facendo salire sul palco relatori insoliti per il travel, offrendo una prospettiva nuova a tutto il mercato.

Il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, coglie lo spunto dell’apertura non convenzionale affidata all’arpista Kety Fusco, che ha appena calcato il palco dell’Ariston, per annunciare: “Oggi è il nostro Sanremo del turismo”.

Agganciandosi al tema della giornata, il presidente aggiunge: “Coraggio di provare a innovare il mestiere? Follia? Decidete voi. All’industria turistica serve passione come la nostra. Noi siamo diventati un catalizzatore di comunità che scrive progetti insieme alle proprie community industriali”.

La parola passa poi al teologo Vito Mancuso, che affronta il tema della follia creativa tra coraggio e paura, con una tesi precisa: “Per avere una creatività imprenditoriale, occorre avere creatività esistenziale, per accorgersi delle paure che ci sono dentro ciascuno di noi, elaborarle e trasformandole in coraggio”. E chiarisce: “La cosa più preziosa che abbiamo è il bene dell’intelletto. Non c’è cosa più preziosa. La follia come demenza è da scongiurare, noi per per follia intendiamo la disposizione caotica della mente di cui Erasmo da Rotterdam fece l’elogio”.

Orgoglio e identità è invece il modo in cui il giornalista e scrittore Stefano Ferri decide di declinare il tema portante. L'argomento viene affrontato parlando dell'evoluzione della moda, con una carrellata degli abiti da uomo nella storia, dalle toghe latine fino al Rinascimento. E a proposito del turismo aggiunge: “Questo vive d’identità, nei posti in cui io vado da viaggiatore mi piacerebbe tanto vedere l’identità del luogo. Purtroppo negli alberghi trovi solo divise tutte uguali, quelle dei concierge che sembrano fermi all’Ottocento. In Malesia è normale avere la gonna maschile, il Sarong. Allora perché non si sconfina verso queste espressioni di identità? Facciamo cadere i muri, facciamo degli alberghi che si definiscano attraverso l’identità dei luoghi”.

Ospitalità a confronto

Il primo talk della giornata vede protagonisti Michil Costa, managing director & owner Hotel La Perla, Corvara & Hotel La Posta, Bagno Vignoni, Filippo Ribacchi, presidente e socio BZAR Hotel e Alessandro Riva, critico d'arte, curatore Galleria Vik Milano, moderati dal giornalista Claudio Calì.

Costa parla del valore aggiunto delle sue strutture, di ospiti, di casa: “Provo a essere l’albergatore che ha bisogno degli ospiti, non a fare l’albergatore. Il cliente va educato affinché si trasformi in ospite e per farlo c’è bisogno di fargli capire che viene in vacanza per portarsi appresso pezzi di umanità o di identità“.

Ribacchi spiega così la filosofia della sua impresa: “Abbiamo fatto una scelta, rimarcare la tradizione italiana. Senza andar a standardizzare in maniera ‘noiosa’, siamo andati a puntare su alcuni standard a livello di servizi che vengono offerti all’ospite.

Riva, invece, pone al centro lo 'stupore': “Puntiamo molto su questo concetto e il tema di questa giornata è in linea con la nostra vision: il pensiero folle ha molto a che fare con il concept alla base della Galleria Vik”.

Ultimo intervento della mattinata, quello di Barbara Valentini, co-founder HR Intelligence ed esperta di Trasformazione Digitale, che affronta l'attualissimo tema dell'Intelligenza Artificiale. “L’IA - spiega - è la capacità di eseguire compiti normalmente associati alle persone, come comprendere il linguaggio naturale”. Ma, avverte, “dobbiamo ricordarci che non è umana e che può sbagliare. Inoltre è costruita su algoritmi, non è neutrale. Ci dà risposte che possono essere sbagliate e che sono parziali, arrivano da un’opinione di parte”. La grande sfida, dunque, “è non diventare dipendenti dall’Intelligenza artificiale”.