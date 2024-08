Calano le performance delle compagnie aeree low cost, anche di quelle che avevano abituato il mercato a conti smaglianti.

Nell’ultima puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, il direttore responsabile Remo Vangelista fa il punto sullo stato dei conti delle low cost, partendo dall’analisi di Morningstar Dbrs.

Un trend che sembra coinvolgere le compagnie sia in Europa sia nel Nuovo Continente e che, come ha sottolineato anche il ceo di Ryanair Michael O’Leary, vede i clienti meno propensi ad acquistare i biglietti a ridosso della partenza (ovvero i ticket di costo maggiore), cosa che non era mai avvenuta nella storia della compagnia aerea.

Uno scenario complesso, che si apre a diverse evoluzioni.