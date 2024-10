Continua il viaggio di TTG Italia tra i cinque nuovi Deep Trend della Travel & Hospitality Vision+25 by TTG. Tema portante di quest’edizione dello studio - presentato a TTG Travel Experience da Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding - è ‘Antipodes’, concetto che rimarca la complessità e le diverse sfaccettature della realtà.

È ‘Antipodes’ a legare i nuovi Deep Trend che guideranno le strategie degli operatori negli anni a venire e che sono: Deep Me, Discover The Complexity, Lucid Madness, Local Radicalism e Gift Laboratory.

Discover The Complexity

Prendiamo oggi in esame il secondo Deep Trend ‘Discover The Complexity’, che ci ricorda che le cose non sono mai come sembrano. Non è questione di finzione, ma di apparenza.

Nell’anno di ‘Antipodes’, la separazione netta tra vero e falso lascia il posto al ‘probabile’: la realtà si presenta con diverse sfaccettature, talvolta anche contrarie, che tuttavia coesistono e si manifestano alternativamente.

La semplicità, dunque, nasconde sempre una complessità interna e scoprire cosa sta dietro ai brand, ai prodotti, alle persone diventa un nuovo viaggio. La sfida, secondo Rolle, sarà perciò quella di rendere il processo più intrigante del risultato.