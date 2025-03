Visit Estonia Treasure Hunt, iscriviti al webinar TTG

Una caccia al tesoro alla scoperta dell’Estonia. L’Ente del turismo lettone invita i professionisti del turismo organizzato alla Visit Estonia Treasure Hunt, per scoprire il Paese in modo divertente e inedito, dal 15 al 20 giugno.

Divisi in squadre i partecipanti dovranno decodificare una serie di indizi e andare alla ricerca dei tesori culturali, delle gemme storiche, dei patrimoni gastronomici o paesaggistici dell’Estonia.

Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno svelati martedì 18 marzo, alle 14 in un webinar aperto a tutti gli operatori e realizzato in collaborazione con TTG. Al centro dell’appuntamento formativo le modalità per iscriversi alla caccia al tesoro.

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi a questo link