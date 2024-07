I dati sui voli di Cirium hanno mostrato un forte aumento delle cancellazioni dei voli in tutta Europa. Nel pubblicare il rapporto mensile sulla puntualità riferito a giugno, la società ha puntato l’indice sulla cancellazione dei voli, che il mese scorso sono aumentate di quasi il 46%, come riporta Travelmole.

Icelandair si è rivelata la compagnia aerea più puntuale in Europa, con l’84,08% dei voli arrivati in orario, seguita da Iberia Express con l’82,5% di tutti i voli arrivato in orario. Iberia si è piazzato al terzo posto con il 77,69%. Sas e Finnair completano la top five.

A livello mondiale, a giugno Saudia è stata nominata la compagnia aerea più puntuale, con l’88,22% di tutti i voli arrivati in orario.

La compagnia aerea più puntuale del mese scorso, Aeromexico, è scesa al secondo posto, con Latam Airlines al terzo.

A giugno 2024 sono stati cancellati 8.145 voli all’interno dell’Europa, in aumento rispetto ai 5.584 di maggio 2024.

Va ricordato che Cirium definisce puntuale un volo che arriva entro 15 minuti dall’orario previsto.