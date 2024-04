Si chiama WIZZ Experiences il nuovo servizio aggiuntivo per i passeggeri che Wizz Air ha elaborato in collaborazione con Coras, la piattaforma di prenotazione online di biglietti per gli eventi e le attività.

Sono già oltre 10 milioni i biglietti disponibili per i clienti di Wizz Air in oltre 65 Paesi, 300 città e 20 lingue. Si spazia dall’offerta dei biglietti per attrazioni e musei ai tour, dai pass sportivi a quelli per eventi e musica dal vivo. “Attraverso questo nuovo servizio - commenta James Goodwin, Head of Ancillary Revenue di Wizz Air - i clienti avranno accesso a oltre 10 milioni di biglietti per attrazioni diverse in un’unica soluzione, con un’esperienza di prenotazione facile e lineare. Grazie a una vasta gamma di prodotti accessori e servizi dei partner, i nostri passeggeri possono ora pianificare l’intero viaggio con Wizz Air, dal volo allo shopping a bordo, ai trasferimenti, all’alloggio e alle varie attività in loco”.

Le esperienze preferite

Tra gli eventi più richiesti per l’Italia ci sono un tour per piccoli gruppi a Pompei con un archeologo, i biglietti salta-fila per il Colosseo o per la Galleria degli Uffizi, un tour guidato del Vaticano o partite di calcio dell’AC Milan.

Per la Grecia molto richieste sono immersioni, degustazione di olio d’oliva, serate tradizionali greche con musica dal vivo e spettacolo durante la cena.

Per la Spagna i clienti Wizz Air chiedono soprattutto un tour della Sagrada Familia a Barcellona o del Museo del Prado a Madrid; biglietti per una partita di calcio del FC Barcelona; scoprire le attrazioni di Madrid in bicicletta e visitare tre dei migliori bar per tapas di Malaga con una guida locale.

Passando alla Francia, infine, si possono prenotare biglietti salta-fila per la Torre Eiffel o il Museo del Louvre o un tour guidato al Palazzo e ai Giardini di Versailles.