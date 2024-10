TTG Italia è la testata giornalistica di riferimento per il mondo del turismo. Nata nel 1973, con 50 anni di storia TTG Italia si è affermata come catalizzatore della travel industry, rappresentando il punto di incontro privilegiato tra stakeholder, domanda e offerta. Dal 2016 TTG Italia è parte di IEG - Italian Exhibition Group ( mettere il collegamento ipertestuale a IEG- Italian Exhibition Group, società quotata su Borsa Italiana

LE PUBBLICAZIONI:

TTG Italia

Da oltre 50 anni il leader nel panorama delle testate di settore.

Dopo mezzo secolo di storia il giornale cartaceo ha cambiato veste, con un nuovo formato magazine in carta patinata. TTG Italia esce con 4 edizioni all’anno, ciascuna dedicata a un tema specifico:

- TTG Italy: dedicato al mercato incoming

- TTG Global: dedicato a storie, personaggi e imprese dell’industria turistica

- TTG Innovation: dedicato alla trasformazione tecnologia

- TTG World: dedicato alle destinazioni e al mercato internazionale

I magazine sono disponibili nella versione sfogliabile online

TTG Luxury

Il magazine semestrale dedicato al mondo del turismo up level.

Il giornale, sfogliabile anche online, esce con 2 edizioni l’anno, la Spring edition e la Winter edition.

TTG Today

I giornali cartacei in formato tabloid realizzati per raccontare le novità e i protagonisti del turismo e dell’ospitalità in presa diretta durante BIT, BMT e nel corso dei 3 giorni di TTG Travel Experience e InOut | The Contract Community

I TOUCHPOINT DIGITALI DI TTG ITALIA:

Agenzia di stampa

ttgitalia.com è : l’agenzia di stampa con notizie, approfondimenti, analisi e inchieste sul mondo del turismo. È la testata del settore travel più letta in Italia, come testimoniano i dati certificati da Anes. Un appuntamento quotidiano con le interviste ai protagonisti del mercato e ai personaggi principali dell’industria del turismo, capace anche di individuare e raccontare le imprese emergenti del settore.

Newsletter quotidiana

TTG Report: la newsletter quotidiana con notizie e approfondimenti su destinazioni, novità e imprese del settore