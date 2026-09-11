Mestiere difficile, dove le variabili sono troppe e servono investimenti costanti. Non parliamo delle società di calcio, ma delle compagnie aeree. Soprattutto sul suolo italiano è certificato che si tratta di un business ad alta tensione.

Lo prova anche la vicenda di Airidea di Genova, che, partita a inizio estate, ha messo in pausa i motori e ora promette di tornare in pista al più presto con flotta e network rivisti.

L’impegno e la voglia di emergere vanno premiati e Airidea crede nel suo rilancio. Ma quanto sia complesso lo dimostra anche l’andamento di alcuni vettori low cost, che stanno infilando una serie di bilanci in rosso e per l’inverno annunciano tagli di rotte e di personale. Questo per mantenere la liquidità necessaria per gestire la prossima estate ‘26.

Tornando a Airidea ha siglato un’intesa commerciale con Ais Airlines, che fornirà aeromobili a bassa capienza e con costi operativi sostenibili come i Jestream 32, che nella configurazione classica trasportano 19 passeggeri. Aerei ideali per le linee a corto raggio che vuole servire il vettore ligure.

La società genovese attraverso i social ha reso noto che “nelle ultime settimane siamo stati più silenziosi del solito. Ma dietro le quinte non ci siamo mai fermati. Anzi. Stiamo aggiornando la nostra biglietteria e stiamo rivedendo il nostro schedulato, con nuovi orari e novità in arrivo sulle nostre rotte. Il conto alla rovescia è già iniziato”. Un chiaro tentativo di sdrammatizzare la situazione.

Da rimarcare che nelle ultime settimane c’è stato un nuovo ingresso nell’azionariato della linea aerea. Il patron di EcoEridiania, Andrea Giustini, ha infatti sottoscritto un accordo che gli permetterà di arrivare al 33% delle quote. Il 42,7% delle quote è ancora nelle mani di Global Group, società riconducibile al principe Domenico Pallavicino.