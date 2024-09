Alitalia, ancora tu

Sullo sfondo, ma neppure tanto. Ecco che il nome di Alitalia si riaffaccia sul palcoscenico. Questo brand rimane nei pensieri e nei progetti di chiunque guidi il vettore nazionale. Pochi giorni fa presentando la semestrale Alitalia è tornata a prendersi spazio, nella prima vera press conference dell’era Lufthansa.

Si diceva di Alitalia, perché il presidente di Ita Antonio Turicchi nel suo intervento ha detto chiaramente che rivedremo il vecchio nome sulla livrea entro fine anno “perché è un grande ambasciatore del made in Italy nel mondo”. Inizialmente in modo delicato, poi si vedrà diciamo noi. Perché malgrado sforzi e impegno Ita non ha mai affascinato, Alitalia invece sì. E lasciamo stare decenni di bilanci in rosso. Quella è un'altra storia.