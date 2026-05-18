Una convention in terra siciliana per discutere del mestiere che cambia. Gattinoni Travel Network ha radunato le “truppe” per capire come rispondere a queste fasi critiche “non più eccezionali, ma sempre più frequenti” ha detto l’a.d Mario Vercesi. Un momento per verificare a fondo se il ruolo della distribuzione sia ancora centrale nella vendita dei viaggi.

Dal Sud del Paese il network capitanato da Franco Gattinoni si porta a casa certezze e la consapevolezza che è sempre più necessario mixare la tecnologia e il fattore umano. Nei mesi scorsi è stato anche necessario mettere mano al portafoglio, ha detto Vercesi, perché nel caos dei primi giorni del conflitto del Golfo tanti clienti dovevano riprogrammare il rientro in Italia. Non è stato semplice, “ma abbiamo una task force allenata che ha supportato le agenzie”.

Nelle giornate di lavoro al Mangia’s Brucoli il tema dell’intelligenza artificiale è stato centrale nel guidare i piani di sviluppo. Ma si è parlato anche dei rapporti con gli istituti di credito, de i nuovi modelli di pagamento e dello sviluppo di coperture assicurative più flessibili.

E su quest’ultimo punto ci permettiamo di suggerire ai vari network di aprire tavoli operativi per arrivare a nuove collaborazioni. Troppe lamentele e rigidità hanno segnato le prime settimane post conflitto del Golfo. Forse è giunto il momento di rimettere mano ai contratti delle assicurazioni per rispondere in modo più efficace alle ormai costanti crisi di mercato.