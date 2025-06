Riservato, sempre molto distante dalle chiacchiere dell'industria turistica. Luigi Maria Clementi, presidente de I Grandi Viaggi, è riapparso sul mercato dopo che è stata resa nota l'operazione di Hoop, holding che si è “conquistata” un accordo per poter arrivare al 30 del capitale di IGV.

In mezzo a tutto questo c'è ormai da anni un silenzio scandito solo dalle comunicazioni ufficiali relative alla Borsa. E qualche intervento, di taglio molto commerciale, della figlia Corinne. attuale ceo dell'impresa milanese. Secondo quanto pubblicato da MF nei giorni scorsi, l'intenzione di Hoop è ben chiara: ridare smalto e visibilità a I Grandi Viaggi.

“Pensiamo che I Grandi Viaggi sia sottovalutata al momento e come investitori a lungo termine vediamo un’opportunità chiara”. si legge sul quotidiano finanziario. Ora non andate a cercare in rete risposte di Luigi Clementi, tempo perso. Lui rimane in silenzio, ma questo non vuole dire che non vi sia un progetto in corso. Piccolo particolare non trascurabile.

Nel comunicato ufficiale del febbraio di quest'anno che ha salutato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione (in carica per 3 esercizi) si legge anche il nome di Fabrizio Prete come consigliere di IGV. Manager di alto profilo molto vicino a Clementi. Prete attualmente è presidente della quotata Gabetti e di Marcegaglia Buildtech, ma soprattutto ha un passato di alto livello nell'industria del turismo visto che sino al 2012 ha rivestito la carica di direttore generale del Gruppo Alpitour.