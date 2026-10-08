Si riapre il confronto a distanza tra Váradi e O'Leary. Wizz Air e Ryanair sono perennemente sul ring, fornendo materiale per i giornalisti. In questo caso, è stato il ceo di Wizz József Váradi che ha definito “spazzatura” il giudizio emesso dal suo competitor irlandese. Quest’ultimo era tornato sul tema a lui caro, spiegando che la linea aerea ungherese era tra le società a rischio per il costante aumento dei prezzi dei carburanti.

La risposta è arrivata attraverso il Corriere della Sera e Váradi ha anche detto che la sua compagnia rispetto a Ryanair: “È coperta meglio, con più liquidità e aerei più economici. I nostri Airbus consumano il 20% di carburante in meno. Guardiamo alle difficoltà di altre compagnie come Air Baltic, Volotea e Anima Wings che hanno chiesto la procedura di protezione dei fallimenti. Penso che ce ne saranno altre”.

Váradi ha poi sottolineato il fatto che Wizz è pronta a “cogliere le opportunità offerte dalla debolezza di altre compagnie”.

Il ceo ha evidenziato come nel '26 la sua aerolinea trasporterà 85 milioni di persone, in crescita del 25%. In sostanza, se un tempo Ryanair punzecchiava in modo continuo easyJet, nelle ultime stagioni ha lasciato stare gli “arancioni” per focalizzarsi su Wizz Air. Ora, con le tariffe che crescono e il fuel sempre su livelli pericolosi, il confronto rischia di trascinarsi ancora a lungo.