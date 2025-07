Sono finiti i tempi degli scontri diretti tra Ryanair e le agenzie di viaggi. Almeno a sentire Eddie Wilson, ceo di Ryanair, la distanza tra le parti si è notevolmente ridotta e l'ingresso in linea di Tad ha fatto il resto.

In un'intervista apparsa sul magazine spagnolo Preferente il manager della linea aerea irlandese è stato molto conciliante nei confronti della distribuzione tradizionale (spagnola) spiegando che Ryan non “ha mai avuto alcun problema con le agenzie di viaggio convenzionali”. Affermazione abbastanza audace, in quanto i giornali sono pieni di dichiarazioni non proprio affettuose nei confronti delle adv.

Wilson nell'intervista ha sottolineato che l'unico obiettivo perseguito negli ultimi anni è “che gli intermediari non gonfino i prezzi dei biglietti con supplementi nascosti e che forniscano i dati dei clienti per poter comunicare con loro in caso necessità operative”.

Parlando poi della piattaforma Tad, che ha fatto molto discutere anche in Italia, Wilson ha detto che in Spagna “oltre 500 agenzie si sono già registrate. Le iscrizioni continuano ad arrivare e confidiamo che nelle prossime settimane il numero aumenterà in modo significativo”.

Insomma, sembra che i tempi del conflitto giornaliero siano ormai un lontano ricordo. Ma l'estate non è ancora finita.