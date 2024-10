Dopo l’autentica abbuffata di interviste durante TTG Travel Experience a Rimini, ora Alberto Peroglio è chiamato a fissare il percorso di crescita di Th Group.

Testa bassa sui numeri per arrivare a produrre nei prossimi mesi il piano industriale triennale.

Si avvicina per il manager torinese un momento delicato. Sarà infatti necessario prendere alcune decisioni su tutte le divisioni dell’azienda. Th, dopo aver raggiunto i 200 milioni di giro d’affari, non può rallentare la spinta propulsiva e su questo anche il socio “pesante” Cdp intende mantenere alta l’attenzione.

Toccherà quindi a Peroglio immettere carburante anche nell’area tour operating, lavorando sotto tutti gli aspetti per alzare il ritmo di Markando e Baobab.

Mentre per il primo brand è giunta l’ora di decidere cosa dovrà diventare nei prossimi anni (si ipotizzano segmenti di sviluppo), su Baobab verranno stanziati altri investimenti (soprattutto in tecnologia) per dare una spinta decisiva a un tour operator che quest’anno dovrebbe avvicinarsi a 40 milioni di fatturato.

Il target giovane in questo caso permette di approcciare il mercato con maggiore “fantasia” e servirà pensare a nuove destinazioni per alzare il livello. Fondamentale ora attendere di conoscere i dettagli del piano industriale.

Peroglio sa bene che il mercato si attende una linea chiara e forte e vuole prendersi ancora qualche settimana prima di mettere il timbro finale al documento.