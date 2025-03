Bisogna capire perché Bruxelles ogni tanto sforna direttive capaci di fare arrabbiare l’intero mercato. Sia le associazioni sia le imprese, senza alcuna distinzione. L’unica variante è la carica di rabbia che arriva dai vari fronti.

Come già raccontato da TTG Italia le modifiche alla Direttiva Pacchetti hanno acceso la discussione e l’arrivo di una nota congiunta delle varie associazioni italiane. Il giorno successivo Domenico Pellegrino, presidente Aidit e ceo di Bluvacanze ha spiegato alla nostra agenzia stampa che la direttiva appare totalmente schiacciata a favore del consumatore con poche tutele per l’operatore turistico. “Stiamo veramente rischiando grosso con queste disposizioni” , ha aggiunto Pellegrino.

Imprese quindi molto preoccupate dalle varie disposizioni che arrivano dall’Ue. Un passaggio sottolineato anche da Michele Serra, presidente del Quality Group, che in un intervento social ha rimarcato: “Ma perché l’Unione Europea si pronuncia sempre contro la libertà d’impresa? Qual è l’immagine di Europa che inseguono così? Così L’Europa morirà schiacciata dalle regole, dalle sanzioni e dal sospetto sulla libertà. Nel momento in cui dovremmo rialzare la testa soffochiamo nel moralismo”. Parole senza dubbio condivisibili, in attesa che dall’autorità in questione arrivino quelle modifiche richieste con grande insistenza. Forse.