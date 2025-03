Esordio in terra tedesca per Ita Airways. La compagnia aerea italiana si è presentata all’Itb di Berlino nello spazio del gruppo Lufthansa con buona evidenza. Come si vede nella foto scattata in fiera, l’aereo Ita svetta sotto i vari marchi confluiti nella pancia del colosso tedesco. Si è trattato di un esordio segnato da alcuni passaggi importanti per la summer ’25. A Emiliana Limosani, chief commercial officer, è toccato il compito di incontrare i vari partner commerciali e ‘annusare’ le prime impressioni del mercato tedesco.

Tutto facile? Assolutamente no, perché le linee di condotta di Lufthansa sono ben note nel mondo del trasporto aereo, ma l’arte diplomatica italiana riuscirà senza dubbio a smussare qualche angolo. Sino a quando non avranno la piena maggioranza infatti sarà possibile mantenere spaccati di autonomia e di movimento. In fondo il mercato del Sud Europa è troppo goloso per Lufthansa e potrebbe usare cautele diverse rispetto al passato. Le esperienze con Swiss e Austrian risalgono ormai a qualche stagione fa e ora anche il business del trasporto aereo presenta dinamiche ben diverse.

Ps: all’interno dello stand Lufthansa per festeggiare l’ingresso di Ita distribuivano caffè di una nota marca italiana. Italian style non delude mai...