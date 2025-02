Un piano industriale che arriva da lontano. Ita Airways sta mettendo a punto gli ultimi tasselli del piano industriale. Il primo che porta la firma dei tedeschi di Lufthansa.

Arriva da lontano perché negli uffici di Francoforte avevano già definito da tempo come muoversi sul campo italico. Il ceo della compagnia italiana Joerg Eberhart ha fatto sapere che entro 2 mesi arriverà il nuovo piano industriale e sarà “un progetto di respiro a 5 anni”, confermando inoltre di aver aperto un dialogo con le parti sindacali perché nell’immediato soprattutto serve un periodo di pace sindacale.

In casa Lufthansa hanno le idee chiare su rotte e piano da molto tempo, basta andare a vedere come hanno agito nel corso degli anni con le altre acquisizioni, da Swiss e Austrian in avanti. Ora guardano anche ad Air Europa.

Non si fermano.