Forse non è il caso di tirare fuori dal cassetto un piano B perché, malgrado qualcuno a Roma provi a fare la “faccia brutta”, tutti sembrano intenzionati a chiudere la partita Ita.

Il vettore italiano finirà nelle mani di Lufthansa che si è impegnata come non mai per questa trattativa. Detto questo bisogna però aggiungere che Ita e Lh hanno inviato secondo i tempi le ultime osservazioni e le “concessioni” in termini di slot. La Commissione europea ha già detto che comunicherà le sue intenzioni il prossimo 13 giugno e, quindi, siamo arrivati finalmente all’ultimo km.

Tutto ruota intorno a Fiumicino e Linate, che ospiteranno altri vettori pronti ad aprire collegamenti. Insomma il processo di avvicinamento sembra filare nel modo giusto e ora bisogna attendere se a Bruxelles sono soddisfatti delle concessioni in termini di slot. Altrimenti altro che piano B...