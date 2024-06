Skyteam rimane legata a Ita sino agli ultimi metri di questa avventura. L’alleanza internazionale sta tenendo un profilo istituzionale di livello malgrado l’imminente accordo con Lufthansa della linea aerea italiana.

Di conseguenza, sarà inevitabile il passaggio di Ita all’interno di Star Alliance con una rivoluzione totale e complessa del panorama delle intese internazionali.

Skyteam, nonostante l’operazione di Lufthansa con il vettore italiano, ha pubblicato ieri un messaggio promozionale dove si legge: “Siamo orgogliosi di presentare una nuova fantastica iniziativa del nostro membro Ita Airways”, legato al servizio che permette di lasciare i bagagli in stazione a Roma Termini. Gli stessi verranno poi trasportati a Roma Fiumicino e imbarcati per la destinazione finale. Tutto corredato da una foto con la coda di Ita nel centro di Roma. Insomma, l’alleanza con Skyteam volge inevitabilmente al termine, ma la “classe” di questa intesa internazionale rimane sino all’ultimo miglio. Non è cosa da poco.