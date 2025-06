“Su questo siamo tranquilli”. Joerg Eberhart è stato chiaro nei giorni scorsi rispondendo a chi gli chiedeva delle azioni legali di Condor e Luxair. Queste ultime in tempi diversi hanno contestato la decisione dell’Ue di concedere il via libera all’accordo tra Ita e Lufthansa.

Il ceo di Ita Airways è apparso sereno. Con il consueto aplomb ha cercato di mettere fine a questa polemica che sta montando nelle ultime settimane. La compagnia italiana sembra non risentire delle discussioni in corso e prosegue i suoi progetti che la vedranno presentare il nuovo piano industriale probabilmente a fine estate.

Rispondendo ad alcune domande de Il Sole 24 Ore Eberhart ha detto che “il processo è stato lungo e doloroso e abbiamo risposto a tutte le richieste della Commissione”.

Questo arriva dopo che Condor ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia Europea proprio contro l’intesa Ita-Lufthansa. I vertici di Condor hanno ritenuto insufficienti le cessioni di slot ai concorrenti sullo scalo di Milano Linate. Come spiegato all’interno del commento del 27 maggio in casa Condor conoscono bene le strategie di Lh e per questo hanno deciso di accendere il confronto.

Ma Eberhart non pare certo preoccuparsi.