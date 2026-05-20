Dopo aver distanziato uno dei miti britannici come Sir Alex Ferguson (guidò il Manchester United per 28 anni) è destinato a entrare nella classifica dei più longevi manager di sempre.

Parliamo di Michael O'Leary, ceo di Ryanair, che in questi giorni sta trattando la sua riconferma sino al 2032. Un uomo capace di cavalcare senza battere ciglio le crisi del trasporto aereo. Non si è mai spaventato di nulla e con fare a volte “sopra le righe” ha sempre elargito (con grande continuità) “schiaffoni” a tutto il mercato.

Molti ricordano le sue conferenze stampa in Italia ai tempi dell'Alitalia.

Ultimamente ha preso di mira Varadi ceo di Wizz Air e altri vettori low cost. Forte del suo ormai vasto parco flotta e del network da grande compagnia.

Il suo matrimonio con Ryanair è saldo, non mostra mai crepe, e ora dopo la presentazione del bilancio chiuso a fine marzo si appresta a firmare il rinnovo di contratto sino al '32. In questo caso avrà un'opzione per 10 milioni di azioni Ryan a patto che il gruppo raggiunga forti incrementi alla voce utili.

Ma il furbo manager irlandese già da tempo ha dato mandato ai suoi di proteggersi dal caro carburante, questo per evitare l'aggravio dei costi. Pare che l'80% del carburante sia già al sicuro con prezzi di mercato vantaggiosi e così la sua opzione milionaria è al sicuro in cassaforte.