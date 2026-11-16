Le infrastrutture americane presentano il conto

Negli Stati Uniti tutto si è fermato per qualche ora. Strano e impensabile sino a qualche tempo fa. Ora invece sembra normale o quasi, con la paura che corre veloce negli aeroporti americani.

Migliaia di passeggeri seduti a terra nei corridoi delle aerostazioni e le grandi compagnie americane costrette a fermarsi.

L’ordine è stato secco, perentorio. L’intervento della Faa non ha lasciato spazi di manovra. Sospensione dell’attività aerea totale e diritto di atterraggio per i voli in arrivo.

Cosa è successo? Un problema tecnico continuano a dire dal Ministero dei Trasporti americano. La struttura (datata in alcune sue parti) non ha più retto e così si è dovuto ricorrere alle maniere forti, meglio mettere a terra tutti gli aerei e fare un check dell’intero sistema.

Poi sono arrivate immediate paure ormai quotidiane dell’invasione di hacker, ma il Dot Usa non ha cambiato la versione, “si tratta di un problema tecnico”. Intanto macchine ferme negli scali e cause in arrivo, perché da quelle parti non scherzano.

Ennesima, improvvisa, scalata per il mondo delle linee aeree.