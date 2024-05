Linate resta uno dei pochi scali aeroportuali europei capace di fare crescere il traffico di ogni compagnia.

Il city airport milanese vale da solo un autentico tesoro e per questo molte delle partite aperte nell’affare Ita-Lufthansa girano su queste piste. Lufthansa sa bene che cedere alle pressioni Ue causerebbe un calo del business, dall’altra parte la Commissione Europea va avanti a testa bassa senza compromessi.

In mezzo la “piccola” Ita che per navigare verso acque tranquille ha bisogno di un socio in grado di pesare sullo scacchiere internazionale. Questo mentre concorrenti europei soffiano sul fuoco della polemica. E il presidente di Ita Turicchi ribadisce che su Linate si può ancora crescere e soprattutto che“ben 5 dei 15 milioni di passeggeri movimentanti (da Ita) nel 2023 provengono dall’attività di Linate”. Ecco perché sul city airport si giocherà la partita decisiva, con Bruxelles che mostra (per ora) ben poca disponibilità al dialogo.