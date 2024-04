Sgomita per farsi spazio e intanto archivia il bilancio ’23 con 6,9 milioni di ebit. Aeroitalia sta cercando da qualche stagione un posto in prima fila nell’industria del trasporto aereo tra vettori low cost che occupano tutti gli slot possibili. Ora, dopo aver presentato i conti del ’23 che evidenziano 1,3 milioni di passeggeri trasportati e ricavi per 131 milioni di euro, il vettore italiano non nasconde di voler puntare a raggiungere il traguardo dei 2 milioni di pax in breve tempo.

Per questo, attraverso il suo a.d. Gaetano Intrieri, ha già fatto sapere che proseguirà il suo piano di investimenti nel parco flotta che oggi conta su dieci macchine B737.

In un incontro con la stampa lo stesso Intrieri non ha mancato di lanciare messaggi a Ryanair, che secondo l’a.d. cresce approfittando di un mercato favorevole dove può dominare senza problemi (a volte senza mostrare bagliori di diplomazia, n.d.r.).

Dopo il decollo arriva adesso la fase più difficile per Aeroitalia che dovrà dimostrare di poter superare la complessa stagione estiva e mantenere l’operativo intatto.

Un’impresa per molte linee aeree.