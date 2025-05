Il vento che soffia da Dubai punta dritto verso la fascia alta di mercato. Se ancora qualcuno nutriva dubbi durante questa edizione della fiera Atm, si è capito chiaramente che l’alta gamma sta dominando ormai tendenze e destinazioni. Il resto del mercato gioca una partita, sempre importante, ma decisamente diversa.

La stessa Ita Airways vuole recitare un ruolo di primo piano in questo segmento. Dopo l’ingresso nel capitale azionario dei tedeschi di Lufthansa al quartiere generale di Roma hanno acquisito forza e determinazione. La stessa che mostra Emiliana Limosani, cco di Ita, pronta a spiegare come la sua compagnia sta lavorando con attenzione sulle connessioni premium dopo aver attivato da Fiumicino (scalo preferito di Lufthansa) voli per Dubai, Riad e Gedda.

L’edizione ‘25 dell’Arabian Travel Market ha messo in risalto la crescita turistica dell’area e nel 2030 gli Emirati ospiteranno 40 milioni di turisti. E una fetta importante di questi popoleranno business, first class e gli alberghi di fascia alta. I conti tornano.