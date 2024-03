Problema passaporti, a chi interessa?

Bisogna capire se, e quanto interessa realmente il turismo. Una discussione ormai vecchissima, ma sempre attuale quando si continua a leggere che il problema passaporti non è stato risolto.

Però attenzione, perché in questo caso per turismo parliamo di quell’industria che muove l’outgoing. In sostanza siamo all’antico discorso della differenza di attenzione tra incoming e outgoing, che malgrado tutto pensiamo non sia ben chiaro a chi stabilisce alcune normative e direttive.

I passaporti sono un tema ormai consumato e mai risolto. Serve un’iniziativa di ampio respiro per sbloccare liste di attesa e di pazienza improponibili. Le code sfiancanti e la corsa al computer per trovare posto (tra mesi e distante da casa) non sono più accettabili.