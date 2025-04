Una data storica secondo alcuni. Una notizia da prendere con le giuste cautele secondo la parte scettica

In ogni caso crediamo sia una fase molto importante del rapporto tra agenzie e Ryanair. L’introduzione entro l’estate del Travel Agent Direct sta scatenando le attenzioni del mercato e arriva dopo lunghe trattative.

Gli irlandesi come noto non hanno mai mostrato simpatie per la categoria degli adv e in più di un’occasione il ceo Michael O’ Leary ha rilasciato dichiarazioni poco simpatiche.

Onore al merito a Fiavet che è tornata in prima fila grazie al lavoro prezioso dell’avvocato Federico Lucarelli. Adesso sarà importante non perdere l’attenzione. Perché con Ryanair si rischia sempre qualche sorpresa, ma ora le agenzie sono rientrate dalla porta d’ingresso.