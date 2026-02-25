Molto diverso, con aspetti e angolature originali. Il mondo dell’alta gamma non è solo la first class della compagnia aerea o il catalogo luxury del tour operator.

È molto di più e per questo abbiamo deciso di rilanciare TTG Luxury (versione digital) con un prodotto editoriale che ogni mese racconterà e raggrupperà il meglio delle notizie dedicate a questo segmento di mercato.

Comparto che non solo cresce a ritmo sostenuto, ma cambia pelle a velocità doppia rispetto al resto dell’industria turistica.

Questo perché ogni giorno nascono realtà, soprattutto nel settore ospitalità, che vanno alla caccia di un terreno capace di fornire un margine interessante rispetto a qualche stagione fa.

Poi è forse giusto evidenziare che in alcuni casi stiamo notando un certo abuso della parola lusso e per questo TTG Luxury vuole cercare, scoprire e raccontare esempi reali di alta gamma.