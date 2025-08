Tregua finita. È durata pochissimo la fase di navigazione serena di Ita. I sindacati, dopo aver preso atto del nuovo piano industriale, hanno infatti fatto sapere che dopo la tregua estiva saranno costretti ad attivare “tutte le iniziative necessarie”.

Come dire che vedremo un autunno ad alta tensione visto che si parla già ora di una “nuova stagione di conflitto”.

Il piano industriale di Ita (realizzato con il socio Lufthansa) che dovrà portarla sino al 2030 non ha infatti convinto le rappresentanze sindacali.

Secondo le parti sociali il progetto di espansione sui voli a lungo raggio pare spuntato con soli 5 nuovi aerei e, aggiungono, che si è giunti a questo documento senza un vero e proprio confronto con le parti sociali.

Insomma la prima mossa di Lufthansa in casa Ita ha portato subito elementi di discussione.

Però il management di Ita ha spiegato che la compagnia è destinata a crescere grazie anche agli accordi con gli altri vettori del gruppo Star Alliance. Sinergie che porteranno novità di network , ma per in sindacati non state mantenute le promesse di ampliamento.

Pare di essere tornati indietro ai tempi di Alitalia...