A Etiophian Airlines il primo A350-1000 dell’Africa

Porta le insegne di Ethiopian Airlines il primo A350-1000 dell’Africa. La compagnia di bandiera dell’Etiopia e il più grande operatore Airbus in Africa ha ricevuto il primo di quattro esemplari da Airbus a Tolosa, in Francia. Un aeromobile che consentirà al vettore di migliorare il servizio premium su destinazioni come Washington D.C., Londra, Parigi e Francoforte.

A oggi la flotta di Ethiopian Airlines conta 21 aeromobili della famiglia A350. Nei prossimi anni entreranno a far parte della flotta 14 A350, di cui 11 A350-900 e altri tre A350-1000. L’A350-1000 offrirà una notevole compatibilità operativa con la flotta di A350-900, garantendo l’integrazione con piloti e meccanici condivisi e semplificando i processi di formazione e manutenzione.

Con una capacità totale di 395 posti, l’A350-1000 dispone della più grande cabina di classe business della flotta della compagnia aerea. Ethiopian Airlines introdurrà anche la nuova soluzione satellitare HBCplus di Airbus, che offre una connettività ad alta velocità e continua da gate a gate.

Le caratteristiche

La cabina Airspace dell’A350 è la più silenziosa tra gli aerei a doppio corridoio, con una riduzione del 50% del rumore rispetto agli aeromobili della generazione precedente. I motori di nuova generazione e i materiali leggeri fanno di questo aeromobile un widebody molto efficiente in termini di consumi di carburante.

Come per tutti gli aeromobili Airbus, l’A350 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (Saf). L’obiettivo di Airbus è di rendere i propri aerei compatibili fino al 100% con il Saf entro il 2030.