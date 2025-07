La guerra dei dazi tra Stati Uniti ed Europa è entrata nel vivo e il settore del trasporto aereo, diviso proprio tra il Vecchio e il Nuovo Continente, è più che mai nell’occhio del ciclone. Le tasse sulle importazioni, sia quelle annunciate dagli Usa che quelle ipotizzate come riposta da Bruxelles, andrebbero infatti anche a gravare sugli aeromobili e soprattutto sui pezzi di ricambio. Considerato che i maggiori produttori mondiali hanno sede uno in Europa (Airbus) e uno negli Stati Uniti (Boeing) è facile capire come una misura di questo tipo avrebbe ripercussioni su entrambe le sponde dell’Oceano.

Così è scesa in campo A4E, l’associazione delle compagnie aeree europee, per chiedere una ‘moratoria’ sul trasporto aereo. La richiesta, più precisamente, sarebbe quella di escludere aerei e pezzi di ricambio dal meccanismo dei dazi. Una sollecitazione inviata tanto alle autorità europee quanto all’amministrazione Usa.

Le conseguenze

“I nuovi dazi aumenterebbero di milioni i costi della flotta - afferma A4E in una nota -, interromperebbero il flusso critico di pezzi di ricambio e riparazioni che garantiscono la sicurezza degli aerei e ritarderebbero il lancio di jet più nuovi, più silenziosi e a basse emissioni. Il risultato sarebbe un minor numero di consegne di aeromobili, operazioni più costose e un rallentamento dei progressi climatici, senza vincitori su entrambe le sponde dell’Atlantico”.

La nota aggiunge: “È in gioco il buon funzionamento di un settore che sostiene milioni di posti di lavoro, fornisce connettività essenziale e sostiene la competitività sia dell’Europa che degli Stati Uniti nell’economia globale. A4E esorta i responsabili politici a escludere aeromobili e componenti di aeromobili da qualsiasi pacchetto tariffario e a impegnarsi nuovamente per un commercio aperto e basato su regole nel settore dell’aviazione”.