Un accordo per semplificare i viaggi d’affari delle Pmi è quello siglato tra Emirates e IHG Hotels & Resorts, che soddisfa le esigenze di questa fetta strategica tramite programmi congiunti in grado di offrire vantaggi, esperienze, benefit e soluzioni integrate.

“Siamo soddisfatti di collaborare con Emirates per ridefinire il concetto di business travel dedicato alle Piccole e medie imprese a livello globale. Unendo l’expertise di IHG nell’hospitality con la connettività globale di Emirates, apriamo nuove opportunità per supportare le imprese e stimolare la crescita nei mercati internazionali” dice Mark Sergot, svp global sales di IHG.

In concreto, IHG offre incentivi mirati e accesso privilegiato al portafoglio internazionale di hotel e resort ed Emirates mette a punto programmi sartoriali per ampliare la base clienti. “Il segmento delle Pmi rappresenta un motore essenziale per la crescita economica e la creazione di occupazione. Emirates è da sempre impegnata a supportare queste realtà con soluzioni mirate e proposte di valore che rispondano alle loro esigenze di viaggio” aggiunge Nabil Sultan, executive vice president passenger sales and country management di Emirates.