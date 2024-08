Accordo tra Telepass e Adr per il fast track a Fiumicino e Ciampino

I clienti Telepass potranno da oggi usufruire di un nuovo servizio presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Grazie all’intesa con Aeroporti di Roma sarà infatti possibile avere l’accesso prioritario e gratuito ai controlli di sicurezza del varco fast track degli scali della Capitale. Per i clienti Telepass basterà presentarsi al varco mostrando la carta d’imbarco e il QR code del Fast Track di Telepass dalla schermata del proprio telefono.

“Il nuovo servizio si sposa perfettamente con la nostra missione di promuovere una mobilità sempre più fluida – sottolinea Aldo Agostinelli, chief consumer sales e marketing officer di Telepass -, che potenzia le persone in movimento, non solo in autostrada e in città, ma da oggi anche in aeroporto: dall’acquisto del biglietto aereo al pagamento del parcheggio convenzionato in aeroporto, passando per il fast track e, una volta a destinazione, al pagamento dei taxi e dei mezzi di trasporto”.

Il servizio sarà gratuito per i clienti Plus di Telepass e omaggiato fino a fine anno per i clienti base, per un massimo di 5 fast track. Inoltre già nei prossimi giorni verrà attivato in altri aeroporti italiani.

“Gli scali gestiti da Adr si confermano luoghi di eccellenza nei quali fornire servizi premium e comunicare in maniera efficace con i passeggeri, attraverso soluzioni tailor made rispetto alle esigenze dei singoli clienti, anche in ambito business – aggiunge Marilena Blasi, chief BU commercial di Aeroporti di Roma - e si posizionano come sistemi “chiave”, in grado di catturare l’interesse di grandi aziende che, come Telepass, ne riconoscono un ruolo sempre più rilevante nell’ambito della mobilità”.