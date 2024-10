ACI blueteam ed Emirates hanno avviato una connessione diretta Ndc sulla piattaforma di self-booking WonderMiles. Il nuovo accordo permette a clienti e agenzie partner ACI Blueteam di visualizzare e confrontare le offerte Ndc, gestire prenotazioni e usufruire dei servizi aggiuntivi più dinamici offerti da Emirates.

L’integrazione offre un prodotto funzionale e intuitivo, che copre tutto il processo: dalla ricerca delle disponibilità, alla prenotazione, passando per l’emissione del biglietto, il cambio volo, la cancellazione e il rimborso. Grazie all’integrazione end to end è possibile gestire tariffe corporate e programmi di sconto per piccole e medie imprese e frequent flyer programs.

“Siamo orgogliosi di annunciare il nuovo accordo con Emirates per la connessione diretta Ndc sulla piattaforma WonderMiles – dichiara Massimo Gardini, industry relations e trade partners director –. In ACI blueteam investiamo con costanza le nostre risorse per rimanere sempre all’avanguardia fornendo trasparenza, eccellenza operativa, efficienza nel servizio e massimo risparmio, affinché i nostri clienti e le agenzie affiliate possano trarre il massimo vantaggio anche da questo nuovo paradigma nel settore del business travel”.

“Siamo lieti che un partner di lunga data come ACI Blueteam, per primo in Italia, abbia deciso di rinsaldare ulteriormente la collaborazione, integrando il nostro sistema Ndc nel suo self-booking tool dedicato al pubblico corporate, per metterlo a disposizione dei suoi clienti che potranno beneficiare così di un’esperienza di prenotazione ancora più personalizzata e completa” ha aggiunto Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates in Italia.