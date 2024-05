Aci Europe prende di mira il cosiddetto ‘rapporto Letta’ sul futuro del mercato unico della Ue. Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, ha infatti diffuso un commento in cui, condividendo molte delle raccomandazioni, sottolinea come sul trasporto aereo non si sia approfondito abbastanza l’argomento.

“Non c’è nulla sulla questione chiave della produzione e fornitura di carburanti sostenibili per l’aviazione a prezzi accessibili attraverso la rete aeroportuale; niente su come sostenere lo sviluppo e l’impiego di velivoli a emissioni zero; nulla sulla necessità di garantire che l’aviazione e gli aeroporti siano presi in considerazione nelle politiche di transizione energetica e nulla nemmeno su come finanziare la transizione verde dell’aviazione – scrive Jankovec -. Il silenzio della relazione Letta su tutte queste questioni è difficile da comprendere poiché affrontarle sarà essenziale per preservare i benefici socioeconomici dell’aviazione e in particolare la coesione. Semmai, rivelano che ciò di cui il mercato unico ha veramente bisogno è trasformare il trasporto aereo dell’Ue, non semplicemente snellirlo”.

Nella sua analisi, si legge su TravelDailynews, Jankovec sottolinea inoltre la necessità che il mercato unico affronti le sfide in termini di resilienza e capacità del trasporto aereo e offre una prospettiva realistica e basata sui dati sulle opportunità di spostare la domanda di mobilità dal trasporto aereo a quello ferroviario.