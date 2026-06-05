Cala. Poco, ma cala. Il traffico aereo sulla rete aeroportuale europea ad aprile 2026 è diminuito dello -0,7%, per la prima volta dopo la ripresa dalla pandemia di Covid.

Lo dicono i dati di Aci Europe, che attribuiscono la diminuzione a diversi fattori, fra i quali il conflitto in Medio Oriente, lo spostamento parziale delle festività pasquali a marzo quest'anno e gli scioperi in Germania.

Nel dettaglio, a fare la parte del leone nel calo di aprile, il traffico passeggeri nel mercato extra-UE+, che ha registrato una diminuzione del -7,6%, mentre il mercato UE+ ha continuato a crescere, registrando un aumento dello 0,6%. I soli aeroporti all'interno dell'Unione Europea hanno registrato una crescita dell'1,4%.

Tra i mercati extra-UE+, gli aeroporti in Israele hanno registrato il calo più marcato, con una diminuzione del traffico passeggeri del 73,4%. Gli aeroporti in Turchia hanno registrato un calo del traffico del -5,1%, mentre Georgia e Azerbaigian hanno riportato cali rispettivamente del 16,3% e del 12,9%. Al contrario, diversi mercati più piccoli extra-UE+ hanno continuato a espandersi con forza, tra cui Macedonia del Nord (+30,6%), Albania (+25,3%) e Moldavia (+24,6%).

Tra i maggiori mercati dell'aviazione UE+, la Spagna ha registrato la crescita più forte con il +3,7%, seguita dall'Italia con il +2,2%. La Germania ha subito il calo maggiore con l'8,5%, mentre i volumi di passeggeri sono diminuiti anche nel Regno Unito (-2,1%) e in Francia (-0,9%).

“Aprile segna un chiaro punto di svolta per il traffico aereo europeo – dice Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe -. Mentre stavamo già assistendo a una normalizzazione della crescita del traffico passeggeri dopo la forte ripresa post-pandemia, l'instabilità geopolitica – in particolare la guerra in Medio Oriente – sta ora ulteriormente pesando sulla crescita ed evidenziando significative differenze di performance tra i vari mercati. La buona notizia è che la domanda generalmente rimane forte, gli adeguamenti della capacità delle compagnie aeree sono limitati e i timori di una potenziale carenza di carburante per aerei si sono attenuati.”

I tassi di crescita più elevati all'interno del mercato UE+ sono stati registrati da Slovacchia (+125,2%), Slovenia (+14,6%), Malta (+13,5%), Estonia (+12,1%) e Polonia (+8,3%). Cipro ha registrato un calo del 16,1%, mentre l'Islanda ha subito una flessione dell'11,7%, l'Austria del 7,4% e la Svizzera del 6,1%.

Tra i principali aeroporti europei, Barcellona (+4,1%), Madrid (+3,3%) e Amsterdam Schiphol (+2,7%) sono stati gli unici grandi hub a registrare una crescita del traffico passeggeri ad aprile. Monaco (-16,4%) e Francoforte (-11,0%) hanno registrato i cali più marcati, in gran parte a causa di sette giorni di sciopero durante il mese. Anche il traffico passeggeri è diminuito all'aeroporto di Istanbul (-6,8%), a Istanbul Sabiha Gökçen (-3,4%), a Londra Gatwick (-8,8%) e a Londra Heathrow (-5,3%). Roma Fiumicino (-0,6%) e Parigi Charles de Gaulle (0,0%) sono rimasti sostanzialmente stabili.

“La nostra preoccupazione più immediata rimane il grave disagio e le difficoltà imposte ai passeggeri dalle procedure di controllo alle frontiere legate al sistema entry/exit Schengen – continua Jankovec -. A meno che alle autorità non venga consentito di introdurre maggiore flessibilità, compresa la sospensione completa del sistema laddove sia operativamente necessario, i disagi per i passeggeri si intensificheranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per molti aeroporti e compagnie aeree, la situazione rischia di diventare insostenibile. È sconcertante che a livello Ue nessuno sembri davvero preoccuparsene, e del danno enorme che questo sta infliggendo alla reputazione dell'Europa come destinazione accogliente ed efficiente”.