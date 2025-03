Aci: passeggeri in aumento a gennaio nel Vecchio Continente

Balzo in avanti del traffico aereo a gennaio in Europa. I passeggeri nel primo mese dell’anno, secondo i dati di Aci Europe, sono cresciuti del 6,9%. Ma gran parte della crescita complessiva è legato al traffico dei mercati extra Ue, aumentato dell’11,4%.

Come riporta traveldailynews.com, i mercati Ue hanno limitato la crescita al 6%; le cifre nel complesso si mostrano in linea con le performance annuali del 2024 (+7,4%) mostrando come la crescita del trasporto aereo sia ancora sostenuta.

Come nel 2024, i ricavi sono dominati dal traffico passeggeri internazionale (+8,3%), con i passeggeri nazionali in aumento solo del +2,7%, ancora sotto del 12,5% rispetto ai livelli pre-pandemia: un trend che riflette i cambiamenti strutturali del mercato dell’aviazione.