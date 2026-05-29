Addizionale comunale, la Regione Sardegna a Ryanair: “Un tema da affrontare a livello nazionale”

La Regione Sardegna interviene nel dibattito aperto da Ryanair sul tema dell’addizionale comunale e della continuità territoriale. “Il Consiglio regionale sta discutendo su come impiegare delle risorse per implementare il trasporto aereo e lo sta facendo anche sulla base degli studi messi a disposizione dall’Assessorato dei Trasporti”, afferma in una nota l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca.

Nello statement, riportato da Ansa.it, Manca sostiene che “il tema dell’addizionale comunale andrebbe affrontato prioritariamente a livello nazionale attraverso una revisione complessiva o una riduzione strutturale della misura, quantomeno per le regioni insulari, ma vista l’inerzia del Governo non possiamo permetterci di attendere passivamente eventuali decisioni da Roma”.

Per questo motivo la Regione sta valutando la messa in atto di misure di incentivo dedicate ai periodi di minore traffico e alle rotte meno servite. “La maggioranza in Consiglio regionale sta affrontando il tema in maniera concreta e responsabile, valutando attentamente le formule più efficaci per intervenire dove maggiore è il bisogno di sostegno alla mobilità aerea - ha fatto sapere Manca -. Tra le ipotesi al vaglio vi sono strumenti che consentano di incentivare maggiormente i periodi e le tratte caratterizzate da minore offerta, come ad esempio la stagione invernale, tenendo sempre presente che si tratta di risorse pubbliche pagate dai cittadini sardi che sarebbero destinate alle casse Stato e che, come tali, devono essere utilizzate con attenzione, equilibrio ed efficacia”.