Adr: accordo con la National Italian American Foundation

Aeroporti di Roma ha annunciato un accordo con Niaf (National Italian American Foundation), organizzazione che rappresenta oltre 20 milioni di cittadini italoamericani residenti negli USA, nell’Anno delle Radici italiane nel mondo e in vista del Giubileo 2025.

“L’obiettivo di Aeroporti di Roma - si legge in una nota di Adr - è quello di far conoscere ad un più ampio pubblico, anche Oltreoceano, le potenzialità della propria piattaforma di prenotazione-voli FlyandvisitRome.com, da poco lanciata, e consentire a tutti i soci della Niaf di trovare e acquistare i biglietti più convenienti, integrando il proprio viaggio con uno stop-over, una lunga sosta di almeno 24 ore, nella Capitale”.

Inoltre, con il servizio QPass, i soci Niaf potranno prenotare un appuntamento per effettuare i controlli di sicurezza, potranno usufruire gratuitamente di ‘Airport in the city’, ovvero il servizio di check-in-off-airport che consente di effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva direttamente alla stazione di Roma Termini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione. E ancora, avranno a disposizione sconti e promozioni nei servizi commerciali dell’aeroporto.