Ancora un altro primato si aggiunge al palmares di Aeroporti dì Roma. È stata presentata questa mattina la Newton room, la sala delle scoperte scientifiche legate alle materie Stem ovvero scienze, tecnologia, ingegneria e matematica.

Prima in Italia in maniera permanente e prima in Europa all’interno di uno scalo aeroportuale, la Newton Rome (con il gioco di assonanze tra room e Rome) del Leonardo da Vinci di Fiumicino sarà attiva da settembre ed aperta a tutti gli studenti dai 13 ai 16 anni delle scuole medie e superiori del Lazio.

“Siamo molto orgogliosi di questa nuova sfida - ha dichiarato l’amministratore delegato di Adr Marco Troncone -. È un modo per avvicinare i giovani alle materie scientifiche, imparando facendo. Speriamo che in un futuro, grazie anche a questo progetto, sempre più ragazzi e ragazze possano diventare gli ingegneri aerospaziali del futuro”.

Realizzata in collaborazione con Boeing e First Scandinavian (gli ideatori del concept), la Newton room è presente in 10 Paesi europei più Cina e Turchia. Il progetto nasce 25 anni fa, e nel tempo ha creato una rete di 10 mila studenti e 50 istruttori. La Newton Rome sarà focalizzata principalmente sul far cimentare i ragazzi nella realizzazione di piani di volo, fino a provare un vero simulatore.